40 Jahre Herzsportgruppe Völpke: Feierstunde mit dem Gruppenvater

Das 40-jährige Bestehen hätte man gern noch geselliger zelebriert. Doch die in Völpke beheimatete Herzsportgruppe hat ihre Jubiläumsfeier deutlich kleiner fahren müssen als gehofft. Immerhin: Zur Freude aller war der Vater der Gruppe mit von der Partie.

Völpke - Am 23. November 1981 gründete sich in Völpke eine Sportgruppe unter Leitung von Gerhard Reimann, dem damaligen Sportlehrer und heutigem Ehrenbürger der Gemeinde. Man hatte es sich zur Aufgabe gestellt, Patienten nach Herzkreislauferkrankungen mit einem Bewegungssportangebot die Rückkehr in ein weitgehend unbeschwertes und geregeltes Lebensumfeld zu ermöglichen und zu gestalten. Der Oschersleber Kardiologe Dr. Michael Berg und Walter Leps aus Völpke hatten den Anstoß zur Gründung gegeben. Die Herzsportgruppe war geboren. Nun wurde sie 40 Jahre alt.