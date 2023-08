Kornelia Müller sitzt an ihrem Arbeitsplatz vor gleich drei Monitoren. Manchmal muss auch der vierte zugeschaltet werden. Die Katastermitarbeiterin des Unterhaltungsverbandes „Großer Graben “ hat wohl noch Jahre zu tun, ehe alle Daten in ein spezielles Computerprogramm eingegeben sind.

Neuwegersleben - Der Unterhaltungsverband (UHV) „Großer Graben“ mit Sitz in Neuwegersleben umfasst eine beitragspflichtige Fläche von insgesamt knapp 60.000 Hektar. Diese werden von mehr als 1000 Kilometern Gewässer durchzogen. Aufgabe des Verbandes ist es, die Gewässer zu unterhalten. Dazu gehören das Krauten, die Sohlenpflege, aber auch das Säubern von Durchlässen und Verrohrungen, Böschungsverbau, Handräumungen sowie die Gehölzpflege an den Gewässern.

Diese Aufgaben werden ausschließlich vom verbandseigenen Bauhof mit seinen sieben Mitarbeitern erledigt. Sämtliche durchgeführte Unterhaltungsarbeiten werden im Geografischen Informationssystem (QGIS) linear und im norGIS tabellarisch erfasst. Damit ist es möglich, jederzeit im QGIS anzuzeigen, wo welche Unterhaltungsmaßnahme durchgeführt wurde.

Im Tabellenprogramm sind jeder Mitarbeiter und die entsprechende Maschine mit Datum, Stunden und Kosten erfasst. So ist es möglich, konkret zu ermitteln, welche Kosten pro Gemeinde oder auch pro Gewässer in einem bestimmten Zeitraum entstanden sind.

Hinweise aus Bevölkerung

„Es kommen immer wieder Hinweise, dort wurde schon lange nicht unterhalten. Das können wir mit einem Klick und Blick in unsere Dateien sofort widerlegen und sofort Auskunft über die durchgeführte Unterhaltung geben“, erklärt Geschäftsführer Uwe Neumann.

Aber das Erfassen der laufenden Arbeiten ist nur die eine Seite der Medaille. Um das alte Kataster in das neue Datenverwaltungsprogramm „Gewässer“ einarbeiten zu können, wurde bereits im Jahr 2014 von der Nordener Firma norBIT ein weiteres Computerprogramm gekauft. Vorher gab es über viele Jahre eine enge Zusammenarbeit mit der Softwarefirma, ehe sich der UHV zum Kauf entschieden hat. „Die Datenbank wurde genau auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten. Die investierten 20.000 Euro sind gut angelegtes Geld“, davon ist Katastermitarbeiterin Kornelia Müller überzeugt.

„Wir waren mit der erste Unterhaltungsverband, der begonnen hat, so ein Gewässerkataster aufzubauen. Vorher lagen beispielsweise die alten Karten aus Zeiten der Melioration im Maßstab von 1:10.000 in Papierform vor. Damit umzugehen, war nicht so einfach. Nach diesen alten Karten wurden die Gewässer in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Hochwasserschutz insbesondere für die Hauptvorfluter im QGIS digitalisiert und im norGIS tabellarisch erfasst. Somit ist es möglich, Bezeichnung und Länge des Gewässers, Besonderheiten und Unterhaltungsarbeiten genau einzutragen.

Die Bauhof-Mitarbeiter arbeiten derzeit noch mit Arbeitsbüchern. Diese werden am Ende eines jeden Monats von Kornelia Müller ausgewertet. Sie gibt dann die Unterhaltungsleistungen in das Computerprogramm ein. Ziel ist es, die Mitarbeiter des Bauhofs mit Tabletts auszurüsten. Dann könnten die Daten direkt übertragen werden.

Die Arbeit mit dem Computerprogramm ermöglicht es auch, jedem Graben die entsprechenden Bauwerke wie Brücken, Stauanlagen und Durchlässe zuzuordnen. „300 dieser Bauwerke sind schon eingearbeitet, 1000 sind es bestimmt noch“, sagt Kornelia Müller. Beim Blick auf ihre Monitore scheint sie eine wahre Sisyphusarbeit zu leisten und auch die Tatsache, dass noch so viel Arbeit vor ihr liegt, scheint Kornelia Müller nichts auszumachen. „Wir haben doch schon viel geschafft. Wir sind schon heute auf einen Klick aussagekräftig, Nachweise sind eingearbeitet und Arbeitsschritte können nachvollzogen werden. Auch Mehrkosten können nachgewiesen werden. Somit sind wir in der Lage, rechtssichere Bescheide an die Eigentümer zu verschicken“, weiß Kornelia Müller.

Zusammenarbeit vereinfacht

Zugleich wird die Zusammenarbeit mit den Trägern Öffentlicher Belange einfacher. Daten, die von einem Gewässer gebraucht werden, können mithilfe der Dateien zur Verfügung gestellt werden. „Künftig wird die Arbeit effektiver. Wir sind in der computermäßigen Erfassung und Abrechnung schon sehr weit gekommen“, ist auch Geschäftsführer Uwe Neumann überzeugt.

Er weiß die Arbeit seiner Katastermitarbeiterin sehr zu schätzen. Eigentlich könnte sie ihren Ruhestand genießen. Aber Kornelia Müller hat sich so sehr in das Computerprogramm eingefuchst, dass sie nur schwer zu setzen wäre. Sie hat ihrem erleichterten Chef versichert, noch bis Ende 2024 zu arbeiten.

Kornelia Müller erzählt zugleich begeistert, dass sie richtig Spaß an ihrer „Sisyphusarbeit“ hat. Besonders interessant werde künftig die Erfassung und Auswertung von Wasserständen in ausgewählten Gewässern, die mit Stauanlagen versehen sind. Diese Anlagen ermöglichen es, dann die Kulturlandschaften mit Einstauwasser zu bevorteilen, vorausgesetzt es steht genügend Wasser zur Verfügung.

Das Wassergesetz des Landes Sachsen-Anhalt soll dafür demnächst entsprechend angepasst werden.