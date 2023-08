Krottorf - Den 200. Geburtstag des Krottorfer Schützenvereins wollte der Hordorfer Wolfgang Breutigam natürlich nicht verpassen. Vor kurzem ist er 80 Jahre alt geworden und in der Region sprichwörtlich bekannt wie ein bunter Hund. Wolfgang Breutigam war 50 Jahre Chef des Hordorfer Feuerwehr-Spielmannszuges, ehe er den Taktstock aus der Hand legte.

In den Nachbarort ist der Senior mit einem SR2E der Marke Simson gereist. „Das ist mein erstes eigenes Fahrzeug und zugleich mein letztes“, erzählt der Hordorfer. Einziger „moderner Schnickschnack“ an dem Zweirad: das Behältnis für den Helm. Den SR2E hat Wolfgang Breutigam 1960 gekauft und seitdem gehegt und gepflegt, damit er noch lange damit durch die Lande fahren kann. Kleiner Tipp: Am 26. August ist Simsontreffen in Alikendorf.