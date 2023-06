Ab Mittwoch Achtung nahe Oschersleben! Mehrwöchige Vollsperrung in der Börde angekündigt

Zu einer Sperrung in mehreren Teilen soll es ab Mittwoch für mehrere Wochen in der Börde zwischen Krottorf und Kroppenstedt kommen. Wir zeigen, was Sie dazu wissen müssen.