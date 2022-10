Oschersleber Lions-Damen verstecken Vorfreude hinter Türchen

Oschersleben - Das Thermometer zeigte noch Temperaturen jenseits der 20-Grad-Marke, als die Damen vom Lions-Club Oschersleben-Die Börde schon an die Adventszeit dachten. Der Druck der dritten Auflage des Adventskalenders wollte pünktlich in Auftrag gegeben werden. Nun kann Lionsfreundin Ortrun Akolk stellvertretend verkünden: Die Kalender sind da und können jetzt für zehn Euro in der Oschersleber Bode-Buchhandlung und bei den Mitglieder des Lions-Club Oschersleben – Die Börde erworben werden. Verkaufsschluss ist spätestens am 29. November.