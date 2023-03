In Alikendorf stehen riesige Ostereier. 2015 wurde in dem Oschersleber Ortsteil das erste Kunstwerk aufgestellt. 2023 war eine Rundumerneuerung notwendig.

Alikendorf - In Alikendorf stellt sich die Frage, wer oder was zuerst da war, das Huhn oder das Ei nicht: In jedem Fall war hier das Ei zuerst da, ein riesiges Osterei. Mit diesem begann vor acht Jahren in dem kleinen Dorf eine besondere Aktion: Eine Gruppe von Frauen gestaltet zu Ostern und Weihnachten den Dorfplatz rund um das Schützenhaus.