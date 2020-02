In Gröningen (Landkreis Börde) konnte die Polizei einen betrunkenen Autofahrer stoppen.

Gröningen (vs) l In Gröningen wurde am Sonntag (16. Februar) gegen 15 Uhr ein Fahrzeugführer angehalten und kontrolliert, weil er den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Bei der Kontrolle wurde Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Die Messung ergab einen Wert von 0,58 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet.