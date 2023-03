Fachkräftemangel zieht sich durch nahezu alle Bereiche. Bei der ärztlichen Versorgung könnte das in Oschersleben auf lange Sicht schwerwiegende Folgen haben. Die Stadtverwaltung will jetzt schon vorsorgen.

Oschersleben - Wer die medizinische Versorgung in Oschersleben betrachtet, sieht am Horizont einige düstere Wolken auftauchen. Diese hat man auch in der Stadtverwaltung erkannt und möchte jetzt Nägel mit Köpfen machen. So schwebte es dort vor, vor dem Hintergrund der Vorsorge mit der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) eine Kooperationsvereinbarung zur Zahnärztegewinnung abzuschließen und zwei Stipendienplätze für Zahnmedizinstudenten einzurichten.