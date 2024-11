Unbekannte brechen in Oschersleben Stolpersteine, die an NS-Opfer erinnern, aus dem Pflaster. Polizei ermittelt. Das sagen die Organisatoren der Gedenkaktion dazu.

Oschersleben. - Ruben Herm kann nur den Kopf schütteln vor Unverständnis: „Man musste durchaus darauf vorbereitet sein, dass so etwas passiert. In den vergangenen Wochen wurden ja in einigen Städte mehrfach Stolpersteine aus dem Pflaster gebrochen.“ Das es aber auch in Oschersleben passiert?