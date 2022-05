Auf dem Gröninger Edelhof entsteht eine moderne Kita

Gröningen - Nicht einmal ein Jahr ist es her, dass der 1. Spatenstich für die neue Kita auf dem Edelhof Gröningen stattfand. Mitte Dezember 2020 wurde ein sportliches Ziel abgesteckt: Mit Beginn Jahres 2022 werden in dem ehemaligen Stallgebäude die ersten Mädchen und Jungen in der neuen Kindertagesstätte des Diakonischen Werkes Halberstadt betreut. Und genauso wird es sein. Erst kürzlich hatte Architekt Jörg Gardzella bekräftigt: Zum 30. November übergeben wir die Kita an den Nutzer.