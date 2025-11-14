Die Filiale der Deutschen Bank in Oschersleben macht in wenigen Monaten dicht und wird mit dem Standort in Wernigerode zusammengelegt. Jetzt werden weitere Details zur Schließung bekannt. Wie Kunden künftig an Bargeld kommen.

Aus für Filiale in Oschersleben: Deutsche Bank zieht sich zurück – Was sich für Kunden jetzt ändert

Oschersleben - Die Filiale der Deutschen Bank in Oschersleben schließt bald für immer. Der Auszug aus dem Objekt in der Innenstadt steht fest, eine Zusammenlegung mit der Filiale in Wernigerode ist vorgesehen. Nun werden weitere Details zum Rückzug des Geldinstituts aus der Bodestadt bekannt. Was Kunden wissen müssen und wie sie künftig an Bargeld kommen.