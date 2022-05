Ausleben: Staunende Blicke beim Besuch auf der Baustelle im Schloss Trautenburg

Ausleben - Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz, Bauamtsleiterin Ines Kühn und Auslebens Bürgermeister Dietmar Schmidt schlüpften am Sonnabendvormittag für gut zwei Stunden in die Rolle eines Gästeführers. Sie führten in unterschiedlichen Gruppen mit reichlich Abstand, also coronakonform, mehr als 100 kleine und große Besucher über die Baustelle Schloss Trautenburg. Die Kindertagesstätte ist seit Monaten eine Großbaustelle. Das aus dem 17. Jahrhundert stammende Gebäude hielt während der Sanierung auch einige böse Überraschungen bereit, die nun grundlegend und mit einem großen Aufwand ausgemerzt werden müssen. Hinzu kommen die Forderungen des Denkmalschutzes.