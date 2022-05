Ausleber Grundschüler lernen alles über den Herbst

Noch ehe die Ausleber Grundschüler in die Ferien starteten, konnten sie in diesem Jahr wieder den Herbst-Projekttag genießen.

Ausleben - Das Wetter sollte an diesem stürmischen Herbsttag so richtig zum Projekttag der Ausleber Grundschule passen. Der Wind pustet ordentlich über den Schulhof und treibt die tanzenden Blätter bis in das Schulgebäude hinein.