Ausleben. - Die letzte Sitzung des Gemeinderates Ausleben für dieses Jahr konnte nach vierjähriger Unterbrechung wieder im Sitzungssaal des Rathauses stattfinden, nachdem die Kita „Schloss Trautenburg“ in ihr angestammtes Domizil zurückziehen konnte.

Beschlüsse standen nicht auf der Tagesordnung. Die Gemeinderäte wurden mit vielen Informationen zum aktuellen Geschehen in der Gemeinde versorgt. So konnte Bürgermeister Dietmar Schmidt berichten, dass nun nach Ottleben auch in Üplingen für ein Weihnachtsbaum mit Beleuchtung gesorgt ist.

Die Gemeinde Ausleben ist die einzige Gemeinde innerhalb der Verbandsgemeinde Westliche Börde mit einer positiven Einwohnerentwicklung. Wenn nun alle gerade geschaffenen 25 altersgerechte Wohnungen bezogen sind, hofft Bürgermeister Dietmar Schmidt auf weiteren Zuzug.

Die Freifläche vor der Kita, auf der in den vergangenen Jahren viele Baumaterialien gelagert worden sind, ist ab sofort nur noch Pkw das Parken erlaubt. Die Fläche werde für die Mitarbeiter der Kindertagesstätte benötigt.

PArken in der Damaschkestraße ist verändert

In der Damaschkestraße werde künftig das Parken nur noch links (aus der Hamerslebener Straße kommend) erlaubt sein. „Es hat sich beim Parken entlang beider Straßenseiten gezeigt, dass kein Müllauto oder die Feuerwehr mehr durchkommen, darum diese Änderung“, so Schmidt.

Im Wesentlichen ist der Breitbandausbau in der Gemeinde Ausleben abgeschlossen. In Üplingen und Warsleben ist alles komplett freigeschaltet. In Ausleber und Ottleben fehlen noch einige Freischaltungen, das hänge aber auch mit den Altverträgen der Kunden zusammen. Der Tiefbau ist noch nicht offiziell abgenommen, einige Stellen seien auch noch offen.

In der Kita „Schloss Trautenburg“ seien noch einige Mängel abzustellen. In jedem Fall aber haben knapp 600 Besucher beim Tag der offenen Tür bestätigt, dass die Sanierung der Kindereinrichtung gelungen ist. Dafür hat es bei den Besuchern viel Lob gegeben.

„Vorsichtig“ wurde in der Gemeinderatssitzung diskutiert, ob es notwendig sei, ein weiteres Baufeld für Wohnbebauung zu schaffen. Man wolle abwarten, wie sich der Bedarf nach Bauplätzen entwickelt.

Haushalt 2024 erst im April

Ziel sei es, Ende April den Haushalt für das Jahr 2024 zu beschließen. „Da wir aktuell keinen genehmigten Haushalt haben und damit nur Geld ausgeben dürfen, wozu wir verpflichtet sind, sparen wir ja in gewisser Weise. Damit dürfte der Haushalt für das nächste Jahr rund zu kriegen sein. Bleibt die Frage, ob der Haushalt genehmigt wird, wenn die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegen“, erklärt Dietmar Schmidt.

Diese letzte Sitzung des Jahres nutzte die CDU-Fraktion, um dem Verbandsgemeindebürgermeister Fabian Stankewitz und Auslebens Bürgermeister Dietmar Schmidt zu danken und ein Fazit zu ziehen. „Wir haben damals alles richtig gemacht, als wir uns der Verbandsgemeinde angeschlossen und keine Einheitsgemeinde gegründet haben. Damit entscheiden wir immer je nach Haushaltslage und Fördermittel, welche Investitionen wir tätigen wollen“, sagte Gemeinderat Klaus-Dieter Mager. So habe sich in der Gemeinde Ausleben eine sehr gute Infrastruktur entwickelt. Die Straßen seien in einem Top-Zustand. „Die letzten Zwei schaffen wir auch noch“, ist Mager überzeugt. Grund-und Sekundarschule auf dem gemeinsamen Schulcampus seien im Bestand gesichert, die Gebäude und die Turnhalle in einem passablen Zustand. Die Gemeindewehr sei eine engagierte Truppe, das Feuerwehrgerätehaus und der Stand der Technik können sich sehen lassen, seien beispielhaft.

„Nach der grundhaften Sanierung der Kindertagesstätte ’Schloss Trautenburg’ ist hier eine einzigartige Kita entstanden. Der Hort kann im Februar wieder in das Rathaus zurückziehen“, erklärt Klaus-Dieter Mager.

„Unsere Gemeinde kann sich wirklich sehen lassen. Das Alles ist aber kein Selbstläufer. Die Beschlüsse des Gemeinderates werden durch die Verwaltung konsequent umgesetzt. Dafür möchten wir heute beiden Bürgermeistern Danke sagen“, sagte Klaus-Dieter Mager im Namen der CDU-Fraktion.