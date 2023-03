Am ersten Aprilwochenende gibt es in der Oschersleber Motorsportarena endlich wieder etwas zu erleben. Beim Autofrühling warten schnelle Flitzer und ein tolles Bühnenprogramm auf die Besucher.

Auch in diesem Jahr wird wieder erwartet, dass viele Besucher zum Autofrühling in die Motorsport Arena strömen.

Oschersleben - Dieses Wochenende steht in der Oschersleber Motorsport Arena ganz im Zeichen der Oldtimer Trackdays, die bereits am heutigen Freitag beginnen. Am morgigen Sonnabend, 1.April, von 10 bis 18 Uhr startet die Arena dann mit dem Arena Autofrühling offiziell in die Saison – übrigens bei freiem Eintritt.