Gut 70 Mädchen und Jungen haben an einer Ferienfreizeit des Oschersleber Awolino-Zirkusprojekts teilgenommen. Es gab zwei Vorstellungen.

Oschersleben l Die vielen Zuschauer sind begeistert. Ob Klein oder Groß. Schon nach einer Minute gibt es den ersten Zwischenapplaus und nach jeder Nummer klatschen allesamt um die Wette. Die kleinen Artisten verneigen sich höflich und geben die Manege den nächsten Künstlern frei. Kunterbunt geht es weiter und erzählen die jungen Zirkusleute gut eine Stunde auf ihre besondere Art und Weise die Geschichte von einem Mann, der eine Blume werden wollte.

Und die ganze Zeit flitzen Zirkusdirektor Caro Curioso alias Jens Klamm und seine Vizedirektorin Juliane „Jule“ Schieweck zwischen Bühne und Mischpult hin und her, um im Wechsel für die richtige Musik sowie für die eine oder andere Hilfestellung zu sorgen. Auch haben die Bühnenarbeiter zwischen den Auftritten reichlich zu tun. Fast alles klappt, kleine Pannen werden gekonnt überspielt und ins Programm einbezogen.

Zumal es ja ohnehin erst Generalprobe und Vorpremiere sind, die an diesem Tag in der Oschersleber Bewos-Sporthalle über die Bühne gehen. Und mit denen eine Ferienfreizeit des Awolino-Zirkuspro- jekts der Arbeiterwohlfahrt zu Ende geht, an der gut 70 Mädchen und Jungen im Alter von 6 bis 18 Jahren teilgenommen haben.

Bilder Juliane „Jule“ Schieweck sorgt hier am Mischpult dafür, dass die einzelnen Auftritte mit der richtigen Musik untermalt werden. Foto: René...



Die kleinen und großen Zuschauer der Zirkusvorstellungen haben großen Spaß und sorgen mächtig für Stimmung. Foto: René Döring



Zirkusdirektor Caro Curioso alias Jens Klamm bei der Begrüßung. Foto: René Döring



Nele Radach (11) aus Oschersleben führt durch das Programm. Foto: René Döring



Engagierte Eltern und Kinder

„Diese Projekte bieten wir seit 2011 jeweils für eine Woche in den Sommer-, Herbst- und Winterferien an und haben jeweils etwa 70 Teilnehmer aus dem gesamten Landkreis“, sagt Caro Curioso und spricht von eifrigen Awolino-Mitstreitern, von engagierten Eltern und von Ferienkindern, „denen diese Woche Spaß bereitet hat und die dabei sicher auch einiges gelernt haben. Es ist unter anderem immer wieder eine große Freude zu sehen, wie dabei die älteren Kinder den jüngeren helfen.“

Der Zirkuschef spricht zudem von Förderern, die das Awolino-Zirkusprojekt insgesamt unterstützen und fördern und denen er dafür dankt. Vor allem der Arbeiterwohlfahrt als Projektträger, aber beispielsweise auch dem Landkreis und der Stadt Oschersleben.

Wobei sich die Awolinos für die Stadt in diesem Jahr ein ganz besonderes Dankeschön ausgedacht haben. Wollen sie der Stadt und ihren Einwohnern doch am 15. März mit einer speziellen Aufführung nebst Lichtshow zum 1025. Geburtstag gratulieren. „Auch diese Veranstaltung findet in der Bewos-Sporthalle statt und wird mit einer Fotoausstellung verbunden“, kündigt Caro Curioso an. In jener Fotoausstellung sollen Aufnahmen gezeigt werden, die Oschersleben in Verbindung mit Zirkus im Allgemeinen zeigen. „Wir würden uns freuen, wenn wir dafür noch Fotos von den Oschersleber Bürgern zur Verfügung gestellt bekommen.“