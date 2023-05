Groß Germersleben/Hordorf - „Jeder Weg sollte wohl überlegt sein“, heißt derzeit die Devise in der Familie von Bastian Hering. Der Groß Germersleber und seine Frau arbeiten in Oschersleben, der Sohn geht in Hadmersleben zur Schule, Bastian Hering selbst fährt regelmäßig zum Fußballtraining in Hadmersleben und versorgt die Tiere des Schwiegervaters in Klein Oschersleben, wenn der, wie zurzeit, auf Reisen ist. Alles kurze Wege, möchte man meinen – aber wenn, wie derzeit fast alle Bahnübergänge der Bahnstrecke Blumenberg – Halberstadt zeitgleich gesperrt sind, dann summieren sich die Kilometer.

