Mit der geplanten Entscheidung steht in Oschersleben und Emmeringen ein Wahlgang mehr zur nächsten Kommunalwahl an.

Oschersleben - „Die Einrichtung der Ortschaftsräte in einem Ortsteil oder in mehreren zusammengefassten Ortsteilen der Gemeinde ermöglicht mehr bürgerschaftliche Mitwirkung und Mitgestaltung im kommunalen Geschehen“, heißt es in einer aktuellen Beschlussvorlage für den Oschersleber Stadtrat. Diese soll den Weg ebnen, dass künftig auch in der Kernstadt Oschersleben und im Ortsteil Emmeringen jeweils ein Ortschaftsrat gebildet wird.