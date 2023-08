Karin und Siegbert Herzberg haben ihr ganzes Leben in Barneberg verbracht. 60 Jahre davon sind die beiden glücklich verheiratet. Nun haben sie in ihrer Heimat die Diamantene Hochzeit gefeiert.

Barneberg - 60 Jahre lang sind Karin und Siegbert Herzberg aus Barneberg nun schon glücklich verheiratet. Das Fest der Diamantenen Hochzeit konnten sie nun in ihrer Heimat Barneberg feiern. Beide sind ihrem Heimatort über die Jahre treu geblieben. Sie sind in Barneberg geborgen und zur Schule gegangen.

Nach ihrer Ausbildung arbeitete Karin Herzberg von 1962 bis 1966 zunächst im Völpker Kindergarten und anschließend bis 2003 in Barneberg. Generationen kleiner Barneberger – heute natürlich längst erwachsen – erinnern sich noch an das „gleich donnert´s“ ihrer beliebten Erzieherin. Nach seiner Ausbildung zum Schlosser im Armaturenwerk Hötensleben leistete Siegbert Herzberg zunächst seinen Armeedienst ab, um anschließend als Lehrmeister im SKET zu arbeiten. Hier war er auch am Aufbau des polytechnischen Zentrums für die Schulen aus Völpke, Harbke und Sommerschenburg beteiligt.

Leidenschaftlicher Jäger

In der Freizeit gehört seine große Leidenschaft der Hege und Pflege des Wildes. 40 Jahre lang war Siegberg Herzberg Jagdleiter in Barneberg und hat sich auch als Gemeindevertreter in das politische Leben seines Heimatortes eingebracht. Heute genießen beide ihr gemeinsames Rentnerdasein in Barneberg.

Karin und Siegbert Herzberg haben zwei Kinder, drei Enkel und freuen sich mittlerweile sogar schon über einen Urenkel. Gemeinsam mit der Familie, Freunden und Weggefährten wurde das diamantene Ehejubiläum gefeiert – ausnahmsweise nicht in Barneberg, sondern auf der Hubertushöhe. Die Glückwünsche der Gemeinde und des Landes Sachsen-Anhalt überbrachte die Ortsbeauftragte Elke Himmstädt.