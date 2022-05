Barneberger Schalmeienorchester hat Großes vor

Barneberg - „Da legt man vermeintlich nur kurz die Schalmei und die Trommelstöcke bei Seite – und schon sind es fast zwei Jahre Pause“, kommentiert Vereinsvorsitzende Heike Lichy ironisch, was dem Barneberger Schalmeienorchester (BSO) so schwer zu schaffen gemacht hat. Und etwas ernster: „Corona können wir noch nicht wieder ganz ausblenden, es ist im Vereinleben in gewisser Weise immer noch mitbestimmend, aber trotzdem ist annähernd Normalität eingekehrt, was das Proben- und Auftrittsgeschehen anbelangt.“