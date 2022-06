Bau der Hornhäuser Kindertagsstätte liegt im Zeitplan

Fotos: C. Arendt-Nowak

Hornhausen - Schon zum Ende des Jahres – also nach nicht einmal einem Jahr Bauzeit – soll in der Hornhäuser Kindertagesstätte „Anne Frank“ mehr Platz für die Jüngsten sein. 25 zusätzliche Plätze für Krippenkinder im Alter von 0 bis 3 Jahren werden in dem neuen Anbau geschaffen. Derzeit betreuen die Erzieherinnen hier 56 Kinder im Altbau.