Ende Mai soll die neue Ampelanlage in Oschersleben im Landkreis Börde in Betrieb gehen.

Oschersleben l Mehr als ein halbes Jahr ist es her, dass der „Tunnel“, die Eisenbahnüberführung in Oschersleben, pünktlich und ohne Zeitverzögerung am 16. November übergeben werden konnte. Inzwischen sind etliche noch zu leistende Folgearbeiten erledigt, nur die Baustellenampeln an der Kreuzung Schermcker Straße/Magdeburger Straße/Friedrichstraße versehen noch immer unermüdlich ihren Dienst.

Die Volksstimme hatte bereits im Januar bei der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) nachgefragt, wo es hakt oder woran es hakt. Schon damals konnte kein Termin genannt werden.

Nun fragte die Redaktion erneut nach. „Der Schaden an der neuen Lichtsignalanlage wurde nach der Verkehrsfreigabe der Eisenbahnüberführung Ende 2017 lokalisiert. Jedoch konnte der Fehler durch die Wartungsfirma nicht sofort repariert werden, da diese auftrags- und personaltechnisch keine Kapazitäten hatte, die Reparatur vorzunehmen“, teilt Hartmut Pöhlert, Regionalbereichsleiter in der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Mitte, aktuell mit.

Nach der Auftragsvergabe für die Reparatur und Umrüstung seien leider noch enorme Wartezeiten für die Materialbestellung und -lieferung zu berücksichtigen gewesen. „Derzeit wird die Lichtsignalanlage repariert und umgerüstet. Die Arbeiten werden bis spätestens Ende Mai abgeschlossen sein“, erklärt Bereichsleiter Hartmut Pöhlert.