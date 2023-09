Das Gebäude des Amtsgerichts in Oschersleben wird saniert. Darum kommt es nun aber zu Behinderungen im Straßenverkehr. Worauf Autofahrer achten müssen.

Bauarbeiten: Gartenstraße in Oschersleben ist gesperrt

In der Gartenstraße wurde begonnen, das Baugerüst am Amtsgericht zu errichten. Die Straße wurde dafür gesperrt. Wie lange die Sperrung andauert, könne momentan nicht gesagt werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Oschersleben - Vor dem Amtsgericht Oschersleben in der Gartenstraße in Oschersleben ist aktuell kein Durchkommen. Denn aufgrund der Bauarbeiten an dem Gebäude aus dem 19. Jahrhundert ist die Straße zurzeit gesperrt.