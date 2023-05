Ab dem 8. Mai 2023 wird in Oschersleben der Kreisverkehr wegen Sanierungsarbeiten vollgesperrt. Der Autoverkehr wird in dieser Zeit umgeleitet.

Oschersleben (vs) - Autofahrer in Oschersleben aufgepasst: Ab kommendem Montag, dem 8. Mai, werden der Kreisverkehr an der Hornhäuser Straße/Lindenstraße und seine Straßenanschlüsse wegen Sanierungsarbeiten voll gesperrt. Das teilt das Ministerium für Infrastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt in einer Pressemitteilung mit.

Während dieser Zeit wird der innerörtliche Verkehr aus südlicher Richtung, abgehend von der Halberstädter Straße, in die Friedensstraße über Bodestraße und Puschkinstraße und weiter linksabbiegend über die Berliner Straße (B246) weiter über die Gartenstraße und zurück auf die Hornhäuser Straße (B246) umgeleitet.

In umgekehrter Richtung wird der Verkehr über die Rosa-Luxemburg-Straße und über die Gartenstraße zurück auf die Halberstädter Straße umgeleitet. Am 11. August sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.