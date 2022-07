Landwirtschaft Bauernverband Börde: Marius Denecke will etwas bewegen

Im jungen Leben von Marius Denecke hat die Landwirtschaft schon immer eine Rolle gespielt, hat sie über seinen Großvater und dem Vater sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Für den studierten Landwirt beginnt am 1. August eine neue berufliche Laufbahn. Und hat sich in seinem neuen Job einiges vorgenommen.