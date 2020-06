Im Gespräch ist es schon länger, nun aber hat der Kroppenstedter Stadtrat „Nägel mit Köpfen“ gemacht:

Kroppenstedt l Corona sorgte auch im Kroppenstedter Stadtrat für eine Zwangspause, die am 11. Juni mit einer ersten Sitzung beendet wurde. Ein wichtiger Punkt auf der Tagesordnung war die geplante Beschlussfassung zum neuen Wohngebiet „An der Festwiese“. Mit dem nun mehrheitlich gefassten Beschluss haben die Stadträte das laufende Bebauungsplanverfahren in die nächste Runde geschickt. Das bedeutet konkret, dass die Verwaltung beauftragt wird, den Bebauungsplan für den ersten Bauabschnitt öffentlich auszulegen und dies entsprechend bekannt zu machen. Kroppenstedts Bürgermeister Joachim Willamowski spricht von drei bis vier Bauplätzen, die in einem ersten Schritt geschaffen werden sollen. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir im nächsten Jahr mit der Erschließung beginnen können“, so das Stadtoberhaupt. Er betont zugleich, wie wichtig das neue Wohngebiet für Kroppenstedt ist.

Vor allem junge Menschen sollen an die Stadt gebunden werden, um den Bestand von Kindertagesstätte und Grundschule zu sichern. Die Schule der Kleinstadt hat seit Jahren mit schrumpfenden Schülerzahlen zu kämpfen. Um den Erhalt zu sichern, wurden in jüngster Vergangenheit die Schuleinzugsbereiche geändert. Das bedeutet, dass ab dem nächsten Schuljahr Kinder aus Großalsleben nicht die Grundschule in Gröningen, sondern in Kroppenstedt besuchen.

Nach der Stadtratssitzung vom 11. Juni wurde die Verwaltung der Verbandsgemeinde Westliche Börde beauftragt, das neue Wohnbaugebiet für einen Quadratmeterpreis von 49 Euro zu vermarkten. Der Quadratmeterpreis versteht sich für das voll erschlossene Bauland. Mit einem Kinderbonus möchte auch die Stadt Kroppenstedt Familien mit Kindern den Start in die eigenen vier Wände erleichtern. Ob der erste Bauabschnitt des Wohngebietes „An der Festwiese“ drei oder vier Bauplätze hat, hänge auch davon ab, für welche Grundstücksgrößen sich die künftigen Bauherren entschließen.

Im Herbst des vergangenen Jahres waren erste Diskussionen zum neuen Wohngebiet geführt worden. Dabei war die Wahl auf die Fläche hinter dem neuen Feuerwehrgerätehaus auf den Festplatz gefallen, der nun den Namen für das neue Wohngebiet hergibt. Die Festwiese gehört der Stadt, was für die Planung des künftigen Baugebietes große Vorteile bringt. Die Kleinstadt könne im Gegenzug andere Flächen zur Verfügung stellen, die künftig als Festplatz infrage kommen würden.

Wie viele Quadratmeter als Bauland ausgewiesen werden können, steht zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht fest. Um sich auf die Erschließung dieses kommunalen Wohngebietes zu konzentrieren, hat die Reithufenstadt für 2020 keine Straßenbaumaßnahmen eingeplant.