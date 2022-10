Baustelle in Oschersleben geht in die Verlängerung

Nach Bauverzögerungen ist nun alles im (neuen) Plan an der Baustelle in der Hornhäuser Straße in Oschersleben. Wie geht es nun weiter?

Oschersleben - Seit über einem Jahr ist für den Kraftverkehr kaum noch ein Durchkommen im Umfeld des Bahnübergangs in der Hornhäuser Straße (Bundesstraße 246) in Oschersleben. Große Umleitungen müssen in Kauf genommen werden – das gilt auch für Anwohner und Firmen, die in dem Bereich zu Hause sind. Dass sich die Baumaßnahme für ein etwa 150 Meter langes Straßenstück ein Jahr hinziehen wird, war von Anfang an gesagt, aber dennoch mussten weitere Verzögerungen hingenommen werden.