Bei neuer Sonderausstellung im Stadtmuseum Oschersleben dreht sich alles um Matchbox und Co.

Feuerwehr, Matchbox, Del Prado: Ab dem 22. November zeigt Widolf Diesing seine umfangreiche Modellauto-Sammlung in einer Sonderausstellung im Stadtmuseum Oschersleben.

Bei einer neuen Sonderausstellung sind ab dem 22. November Feuerwehr-Modelle, DDR-Fahrzeuge, Matchbox, Porsche und vieles mehr im Stadtmuseum in Oschersleben zu sehen.

Oschersleben - Angesprochen auf sein Lieblingsmodell, muss Widolf Diesing nicht lange überlegen. Zielsicher greift er in die Vitrine und holt einen Rolls Royce der Firma Matchbox hervor. „Den habe ich 1969 in Brandenburg gekauft. Das war mein erstes Modell und ich bin heute noch stolz darauf“, sagt er. Auf mehr als 700 Modelle ist die Sammlung des Oscherslebers seither angewachsen. Bald ist sie in einer Sonderausstellung im Stadtmuseum zu sehen.