Bei Wormsdorf hat die Natur hat die Eisenbahn wieder verdrängt

Wormsdorf. Etwa einen Kilometer nördlich von Wormsdorf, der Wirtschaftsweg führt vorbei an einem ehemaligen Steinbruch, kann der Wanderer ein altes Bauwerk entdecken. Es ist die sogenannte Dreibogen-Brücke, verbunden mit der Historie der ersten Bahnlinie, die vor fast 150 Jahren hier in Betrieb genommen wurde. Offiziell eröffnet wurde die Strecke von Eilsleben über Völpke nach Schöningen am 15. September 1872. Sie war bis 1971 in Betrieb.

Unter der Dreibogen-Brücke ist heute noch der Verlauf der Gleise zu erkennen, Schienen und Schwellen wurden demontiert. Immer mehr ergreift die Natur wieder Besitz vom Einschnitt in die Landschaft.

In der Vergangenheit war die Dreibogen-Brücke Ziel des Wandertags der Schulkinder, auch zu Picknicks ließ man sich hier nieder. Heute ist das Betreten wegen ihres Bauzustandes gefährlich.