Beim Oschersleber Arena-Ball wurde für den guten Zweck getanzt

In die Motorsport Arena Oschersleben wurde am Wochenende zum ersten Arena-Ball geladen.

Oschersleben - Die Arena kann auch anders: Nicht immer Vollgas und mit Motorensound, sondern auch mal ruhig, melodisch und beschwingt. Am Wochenende hatte man in der „Jockel-Klein Halle“ im Hotel der Motorsport-Arena zum ersten Mal zu einem Arena-Ball eingeladen. „Das Ganze war die Idee unseres Hoteldirektors Johannes Koch“, erklärt Alexandra Werner, Veranstaltungskoordinatorin in der Arena. Die Idee: Leute zu einem schönen Abend zusammenbringen, Kontakte austauschen und bei guter Musik auch das Tanzbein schwingen. Gefolgt waren dieser gut 110 Gäste, die dann gewissermaßen auch für den guten Zweck tanzten. Denn es wurde nicht nur gefeiert, sondern auch gespendet. „Es sind schließlich 700 Euro zusammen gekommen, die an die Kinderkrebshilfe und das Elternhaus in Magdeburg gehen sollen“, freute sich Werner nach einer erfolgreichen Premiere, die wohl im kommenden Jahr ihre Fortsetzung finden wird.