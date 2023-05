Zum sechsten Mal steht der Benefizgedanke über den Rock & Metal Day'z in Oschersleben. Was erwartet die Gäste diesmal?

Beim Rocken Kindern in Not helfen

Rock & Metal Day’z in Oschersleben

April Art bestimmt das Warm Up am ersten Abend.

Oschersleben - In ein Mekka für Rock- und Metalfans wird sich die Oschersleber Motorsport-Arena in zwei Wochen verwandeln. Grund dafür sind die Rock & Metal Day'z, die der gemeinnützige Verein „M.A.DE. FOR KIDS“ aus Hornhausen inzwischen zum sechsten Mal veranstaltet. Es handelt sich um eine Benefizveranstaltung.