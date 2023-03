Dorfladen Bekommt Großalsleben einen Tante-Emma-Laden?

Im Ort einkaufen gehen, die Poststelle nutzen und sich gleich noch in der Praxis für Physiotherapie behandeln lassen – all diese Ideen wurden in einem Konzept „Dorfgemeinschaftsladen Großalsleben“ verarbeitet und jüngst im Stadtrat vorgestellt.