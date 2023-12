Benefizkonzert in Wulferstedt: Mammi in Gambia braucht Hilfe

Wulferstedt. - Sie sind auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk? Nach einer kleinen Aufmerksamkeit? Wie wäre es mit einer Eintrittskarte für ein Konzert in der St. Martini Kirche zu Wulferstedt? Damit würden Sie zugleich einen guten Zweck erfüllen. Das Benefizkonzert findet am Sonntag, 7. Januar, in der geheizten evangelischen Kirche statt und beginnt um 15 Uhr. Die Eintrittskarte kostet 10 Euro. Anschließend lädt die Kirchengemeinde zum Kuchenbasar ein.

Seit 50 Jahren Freunde

Vor wenigen Tagen ist Iris Bugumil in die Wulferstedter Kirche gekommen. Gemeinsam mit den Vertretern der Kirchengemeinde, Undine Reimann und Christiane Sareyka, möchte sie die Einzelheiten des Benefizkonzertes besprechen. Bestimmt seit 50 Jahren hat Iris Bugumil Freunde in Wulferstedt. „Hierher komme ich immer nach Hause“ sagt die Wernigeröderin. Sie ist die Initiatorin des Benefizkonzertes. Ihr Schwiegersohn stammt aus Gambia. Er lebt schon viele Jahre hier in Deutschland. In seinem Heimatland ist seine Schwester Mammi an Brustkrebs erkrankt. Bislang ist es der Familie gelungen, die Behandlungskosten, in Gambia gibt es keine Krankenkassen, selbst aufzubringen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Behandlung in Gambia nicht möglich ist. Mammi, Mutter von vier Kindern, muss dafür in den Senegal reisen. „Meine Tochter und ihr Mann, ja die gesamte Familie, ist europaweit und in Afrika gut vernetzt. So konnte mit der Behandlung begonnen werden“, berichtet Iris Bugumil. Doch jetzt stellte sich heraus, dass eine Operation notwendig ist, um den Brustkrebs zu bekämpfen. Das bedeutet zugleich, dass weitere 12.000 Dollar, 10.000 Euro für die OP aufzubringen sind.

Iris Bugumil, die in einem Chor singt, hat die Bitte um Hilfe in ihrem Chor geteilt und so entstand die Idee, des Benefizkonzertes. Hoch gerechnet, bedeutet die Summe von 10.000 Euro, dass 1.000 Menschen gefunden werden müssen, die 10 Euro spenden.

Sicher, in die Wulferstedter Kirche passen nicht so viele Menschen, aber mit dem Benefizkonzert und dem anschließenden Kuchenbasar wäre ein Anfang gemacht.

Kirche unterstützt Vorhaben

Die evangelische Kirchengemeinde wurde sich schnell darin einig, die Aktion zu unterstützen. Zumal sich die St. Martini Kirche zu Wulferstedt immer mehr als Kulturkirche etabliert.

Für das Benefizkonzert konnten namhafte Musiker gewonnen werden. Die musikalische Leitung des Konzertes übernimmt Hagen Schwarzrock, Pianist, Kammermusiker und Klavierdozent am „Georg-Philipp-Telemann-Konservatorium Magdeburg“. Schülerinnen und Schüler des Konservatorium singen Lieder und Arien. Berühmte und beliebte Titel aus der Westside-Story, , aus „Porgy and Bess“, aus dem Musical „Hamilton“ sowie eine Arie aus dem „Elias“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy werden genauso zu hören sein, wie ebenso bekannte Volkslieder, Weihnachtschoräle und Kunstlieder von Schubert, Schumann, Reger und Mendelssohn.

Die Eintrittskarten für 10 Euro gibt es im Vorverkauf bei Ines Dippe in Wulferstedt (Am Berge 183), Telefon 039401/50641, oder in der Tourist-Information in Oschersleben.