Benjamin Kanngießer gewinnt die Bürgermeisterwahl in Oschersleben

Oschersleben - Es erinnerte ein bisschen an das Formel-1-Rennen am Nachmittag, was am Abend ab 18 Uhr auf der Internetseite der Stadt Oschersleben passierte. Im Eiltempo wurden die Ergebnisse nach der Stimmauszählung in den Wahllokalen (laut Schnellmeldung) aktualisiert. Das Rennen machten hier die Wahlhelfer in Hornhausen, die um 18.26 Uhr ihr Ergebnis lieferten. Im Kandidaten-Zweikampf setzte sich damit Einzelbewerber Benjamin Kanngießer an die Spitze.