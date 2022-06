Oschersleben - Mit der Bode ohne Wasser oder der Motorsport-Arena ohne Rennsport vergleicht Toralf Schröder, der seit kurzem die Position des Schulleiters der Berufsbildenden Schulen in Oschersleben innehat, eine Schule, in der keine Schüler lernen. In den Berufsbildenden Schulen (BbS) in Oschersleben sind das vorrangig junge Menschen, die ein Ausbildungsverhältnis mit einem Unternehmen eingegangen sind oder auch solche, die in Vollzeitausbildung auf das berufliche Leben vorbereitet werden. Die Theorie ist ebenso wichtig wie die Praxis.