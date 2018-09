Die Leiterin der Oschersleber Kinderbibliothek kan Rekordverdächtiges verkünden: Während des Lesesommers XXL wurden 239 Bücher gelesen.

Oschersleben l Der Lesesommer XXL des Jahrgangs 2018 ist offiziell beendet. Deshalb versammelten sich in der Oschersleber Kinderbibliothek 50 Mädchen und Jungen, die in den vergangenen Wochen sich an der Aktion beteiligten und erfolgreich abschließen konnten. Denn die Teilnahme ist, wie Anke Gruve erklärte, bekanntlich an Bedingungen geknüpft. Die Leser müssen in der Bi- bliothek angemeldet sein, 9 bis 13 Jahre alt sein, mindestens zwei Bücher gelesen haben, drei Fragen dazu richtig beantworten können und natürlich die Bücher pünktlich zurückgegeben haben. Diese Bedingungen haben 36 Mädchen und 14 Jungen erfüllt und konnten am 29. August ihre Urkunden und Zertifikate entgegennehmen. In den Lesesommer XXL des Jahrgangs 2018 waren vor den Sommerferien 61 Kinder gestartet.

„Obwohl im Vergleich zu 2017 die Teilnehmerzahl etwas rückläufig ist, wurden von den 50 Teilnehmern 2018 insgesamt 239 Bücher gelesen. Im vergangenen Jahr beteiligten sich 57 Kinder, die 164 Bücher lasen. Viele Teilnehmer haben freiwillig mehr als zwei ‚Pflichtbücher‘ gelesen. Einzelne lasen 11, 14, 16 und 18 Bücher. Zwei ‚Bücherwürmer‘ möchte ich besonders hervorheben. Alexander Möller verschlang tatsächlich 34 Bücher, Mirja Mewes sogar 35. Alles in allem kommen wir auf eine Gesamtseitenzahl von 48 245“, gab Anke Gruve als Leiterin der Kinderbibliothek einen Einblick in die Statistik des nun zu Ende gegangenen Lesesommers XXL. Aber Anke Gruve betont gleichfalls, dass die gemeinsame Initiative des Deutschen Bibliotheksverbandes und des Kulturreferates des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt, eben kein Wettbewerb ist, es nicht darauf ankomme, möglichst viele Bücher zu lesen. Wichtig ist, dass Kindern das Lesen schmackhaft gemacht werde, Bibliotheksnutzer gewonnen werden und das Lesevermögen gesteigert wird. Positiver Nebeneffekt für die Oschersleber Kinderbibliothek in diesem Jahr: Sie hat nun vier Nutzer mehr.

Obwohl der Sommer wohl eher zum Baden als zum Leser eingeladen hatte, haben die Teilnehmer des Lesesommers XXL eine tolle Leistung vollbracht, lobt Oscherslebens Bürgermeister die Mädchen und Jungen. Benjamin Kanngießer ließ es sich auch in diesem Jahr nicht nehmen, den Teilnehmern, die auch aus Gröningen, Ausleben oder sogar Sommersdorf kommen, die Urkunden zu überreichen. Das Programm zum Abschluss des Lesesommers XXL gestalteten Nadine Duwe, Lehrerin an der Musikschule „Kurt Masur“, und ihre Schülerin Jana Malkowski mit fröhlichen Liedern. Jana fungierte zugleich als Glücksfee. Im Losverfahren wurden vier Büchergutscheine, die mithilfe von Landesfördermitteln vergeben werden konnten, an Charlotte Bückner, Lukas Jentsch sowie an Lilly und Lucia Degenhardt vergeben.