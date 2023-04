Frühjahrsputz Blaue Müllsäcke sind in Gröningen ratzfatz gefüllt

Auffallend viele Jugendliche sind an diesem Freitagvormittag in Gröningen unterwegs. Die Schüler des Börde Campus sammeln in der Bodestadt Müll. Angeregt hat die Aktion Gröningens Bürgermeister Ernst Bruner.