Die Einwohnerstatistik zeigt, dass in Oschersleben zahlreiche ausländische Staatsbürger ein neues Zuhause gefunden haben. Im vergangenen Jahr war der Zuzug noch höher als gewöhnlich. Bürgermeister Benjamin Kanngießer beschreibt die damit verbundenen Probleme.

Oschersleben - Die Flüchtlingswelle, die der Angriffskrieg in der Ukraine nach sich zog, hat auch im Oschersleber Einwohnermeldeamt zu Buche geschlagen. Betrachtet der Bürgermeister Benjamin Kanngießer die sogenannten Bewegungszahlen, so spricht er von einem Anstieg um 125 Prozent bei den in Oschersleben und den Ortsteilen gemeldeten Ukrainern.