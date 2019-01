Lapsteelgitarre aus dem Hause Herrnsdorf mit Holzkörper und E-Anschluss in der „Retro“-Ausstellung. Foto: Ronny Schoof

Die Winterpause des Börde-Museums neigt sich dem Ende entgegen. Vom 1. Februar an ist die Burg Ummendorf wieder regulär geöffnet.

Sonderausstellung und Veranstaltungen Noch bis 2. Juni – Sonderausstellung „Retro – 40 Jahre Musikgeschichte der DDR“ 17. Februar – Sonntagsführung „Gewichtig und eindrucksvoll – Sandsteinarchitektur in der Ortslage von Ummendorf“ (Beginn: 14 Uhr) 25. April – Kinderferienaktion „Färben mit Naturmaterialien“ 4. und 5. Mai – Treffen historischer Fahrzeuge und Landtechnik 19. Mai – Konzert des Bundespolizeiorchesters Berlin

Ummendorf l „Das Veranstaltungsprogramm liegt nun vor“, verkündete Gesche Neumann, stellvertretende Museumsleiterin, in dieser Woche. Wie schon zum Jahreswechsel während der zweimonatigen Schließzeit avisiert, umfasst die Terminplanung lediglich das erste Halbjahr. Wie es danach weitergeht, hängt von der Umsetzung angedachter Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten ab, die eine bis zu anderthalbjährige Schließung zumindest der Räumlichkeiten nach sich ziehen dürfte.

Ab Freitag, 1. Februar, ist das Börde-Museum Burg Ummendorf zunächst wieder wie gewohnt für Besucher geöffnet. „Neben der Dauerausstellung zur Regionalgeschichte der Magdeburger Börde ist auch die Sonderausstellung ‚Retro‘ im Museumseintritt inbegriffen“, so Neumann. Aufgrund des hohen Besucherinteresses sei die Ausstellung bis zum 2. Juni verlängert worden.

Die Reihe der Sonntagsführungen zu ausgesuchten Themen wird am 17. Februar fortgesetzt. Unter dem Motto „Gewichtig und eindrucksvoll“ geht es in dieser ersten Veranstaltung des Jahres um Sandsteinarchitektur.

Auswirkung hat die Halbjahresagenda auch auf den Burgsommer, der schon im Frühling beginnen wird: „Fans des Bundespolizeiorchesters kommen aufgrund der möglicherweise stattfindenden Umbaumaßnahmen bereits am 19. Mai auf ihre Kosten“, so Gesche Neumann. „Genaue Zeiten und Informationen zu den Veranstaltungen und Führungen sind unserem Veranstaltungsprogramm zu entnehmen, das in gedruckter Form im Museumsshop ausliegt oder auf unserer Homepage nachgelesen werden kann.“