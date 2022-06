Börde-Schützen krönen ihre Kreiskönige im Kulturhaus von Gröningen

Der Kreissportschützenverband hält auch in schwierigen Zeiten an der Tradition des Kreisschützenballs fest. Im Gröninger Kulturhaus wurden unter coronakonformen Bedingungen die besten Schützen geehrt.

Gröningen - Der Kreissportschützenball bildet jedes Jahr den krönenden Abschluss der Sportschützen im Landkreis Börde. „In Sachsen-Anhalt gehört der Kreissportschützenverband (KSSV) Börde zu den Kreisverbänden, die ihren Kreiskönigsball jedes Jahr durchführen. Was nicht immer selbstverständlich war und auch ist. Viele Kreisverbände führen ihn schon länger nicht mehr durch. Dem Präsidium des KSSV Börde war es immer wichtig, dieses Event 'am Leben' zu halten. Es ist die beste Möglichkeit für die Mitglieder aller 34 Vereine, sich zu treffen, sich austauschen, einfach gemeinsam Spaß haben“, so Schriftführerin und Pressewartin des KSSV Carla Abel.