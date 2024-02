Zeugen gesucht Nach Brand mit einem Toten in Oschersleben: Zeugenaufruf kursiert durch Social Media - Das sagt die Polizei

Bei einem Hausbrand in Oschersleben im November 2023 ist eine tote Person geborgen worden. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. Nun bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe.