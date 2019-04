Der Trachten- und Brauchtumsverein Ummendorf hat auf Heinemanns Hof einen Workshop zum Erstellen von Maibäumen abgehalten.

Ummendorf l Die Vorbereitung eines Maibaumes auf seinen großen Auftritt ist ein gehöriges Stück Arbeit und kann schon einmal mehrere Tage in Anspruch nehmen. Das wissen auch die Mitglieder des Trachten- und Brauchtumsverein Ummendorf. „Wir sind mit der ganzen Angelegenheit schon einmal gute drei Tage beschäftigt“, sagt die Vereinsvorsitzende Kerstin Blume. „Das gute Stück – also eine Birke – muss ausgewählt, geschlagen und zum Einsatzort gebracht werden. Dazu kommt noch einmal das Schmücken.“ Gesponsert bekommen die Ummendorfer den Baum alljährlich von Christian Springmann, der über ein entsprechendes Reservoir verfügt.

„Wir haben uns gedacht, dass wir in diesem Jahr einmal einen Kurs oder neudeutsch Workshop anbieten, damit unsere Besucher einmal sehen, dass die Vorbereitungen nicht ohne sind“, erzählt die Vorsitzende augenzwinkernd weiter. „Dabei können alle mitmachen und wir bekommen Hilfe beim Schmücken und dem Binden vom Kranz und den Girlanden.“

Die Taktik ist für den Trachten- und Brauchtumsverein voll aufgegangen, denn die Mitglieder bekommen noch am Vormittag entsprechend Unterstützung. Eine Reisegruppe von der Lebenshilfe in Wolfsburg macht Station auf Heinemanns Hof und die Besucher sind ganz begeistert von der Idee. Mitgebracht hat sie der Ummendorfer Klaus Hamann, der bei der Lebenshilfe tätig ist.

Bilder Die elfjährige Hanni erklimmt den Kindermaibaum und angelt sich hier ein Präsent vom Kranz. Foto: Christian Besecke



Reinhard Ahrend (links) – er ist mit seinen 81 Jahren das älteste Mitglied des Vereins – und Gerd Erben stehen am Grill. Foto: Christian Besecke



Martin Falke (links) und Frank Helmecke transportieren den Kranz für den Kindermaibaum. Foto: Christian Besecke



„Wir sind mit mehreren Kleinbussen angereist und nutzen den Aufenthalt in Ummendorf, um am Workshop teilzunehmen und einen Blick in das benachbarte Börde-Museum zu riskieren“, sagt Hamann. Er und die Betreuer können dem bunten Treiben gelassen zusehen. Die Gäste aus Wolfsburg besetzen motiviert die einzelnen Stationen und gehen den Mitgliedern zur Hand. Ganz beliebt ist ein Platz an der Seite von Sigrid Prier, die den Kranz für den Ummendorfer Maibaum bindet. Gleich nebenan werden Girlanden angefertigt. Diese finden Verwendung am künftigen Baum oder am Geländer der Eingangstreppe zum Vereinshaus auf Heinemanns Hof.

Tradition erklärt

Sigrid Prier erklärt ihren fleißigen Helfern die Handgriffe und spricht nebenher noch über die Tradition des Maibaumaufstellens. „Es gibt ganz unterschiedliche Arten“, verrät sie. „Während anderswo ein Pfahl mit einem Kranz zu sehen ist, legen wir Wert auf die traditionelle Anfertigung. Dazu gehören eine Birke, ein Kranz und die entsprechende Girlande.“ Als Grünschmuck wird Buchsbaum verwendet.

Der Maibaum symbolisiert in der Börde den heraufziehenden Frühling und soll ihn quasi begrüßen, außerdem werden mit ihm die Geister des Winters abgeschreckt. Ein entsprechendes Fest gehört natürlich auch dazu. Auch für diesen Fall hat der Verein vorgesorgt. Es gibt Leckeres vom Grill, eine Weinverkostung und selbstgebackenen Kuchen.

Für die Kinder sind gleich zwei Bäume vorgesehen. An einer kleinen Birke dürfen sich die Knirpse Süßigkeiten und Spielsachen herunterpflücken. Die etwas älteren Kinder müssen dafür schon etwas Klettern können. Das versuchen die siebenjährige Charlotte und die elfjährige Hanni als Erste. Sie erklimmen den Maibaum recht geschickt und holen sich ihre Preise von der Krone.

Am Nachmittag kommt dann die Feuerwehr beim Verein vorbei und hilft bei der Aufstellung des dann schon voll ausgestatteten Baumes, der immerhin elf Meter in der Höhe misst. Für dieses Ereignis haben sich die Ummendorfer und ihre Besucher versammelt und freuen sich mit den Gastgebern über das Schmuckstück.

„Bei uns sind derzeit 35 Mitglieder aktiv, einschließlich der fünf Ehrenmitglieder“, erzählt die Vorsitzende Kerstin Blume. „Wir würden uns natürlich speziell über Nachwuchs freuen, der an der Brauchtumspflege interessiert ist.“ Der Verein organisiert im Jahresverlauf etliche Veranstaltungen auf Heinemanns Hof und nutzt das Gelände dafür oft komplett. So auch an diesem Tag, denn es sind nicht nur Tische und Bänke auf dem Hof aufgestellt, auch der Aufenthaltsraum lädt zum Verweilen ein.