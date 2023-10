Hubertushöhe - Fasziniert lauscht der kleine Franz aus Seehausen den Ausführungen von Henrik Schnieder vom Betreuungsforstamt Flechtingen über die Käfer. Gerade diese Tiere finde er momentan besonders interessant, sagt seine Mutter. Bevor es gleich zum Pilzesammeln geht, haben die Beiden einen Zwischenstopp auf der Hubertushöhe eingelegt.

Dort fanden am 20. und 21. Oktober 2023 die Brenn- und Kaminholztage im Hohen Holz bei Oschersleben statt. Bei der Veranstaltung, die jedes Jahr vom Landkreis Börde zusammen dem Betreuungsforstamt Flechtingen organisiert wird, geht es nicht nur darum, ofengerechtes Holz für den Winter zu kaufen. Diese Gelegenheit wird außerdem dazu genutzt, Familien einen Einblick in die Tier- und Pflanzenwelt des heimischen Waldes zu geben. Auch Akteure an der Kettensäge und dem Schnitzmesser zeigen, wie „kleine Kunstwerke“ aus Holz gefertigt werden. Nachdem der der erste Tag wegen des anhaltenden Dauerregens regelrecht ins Wasser fiel, zeigten sich die Aussteller angesichts des regen Treibens auf der Hubertushöhe am zweiten Tag zufrieden.