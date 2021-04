Bürgermeister Kanngießer möchte, dass Oscherslebens Innenstadt attraktiver wird

Oschersleben

Mit einem symbolischen Spatenstich wurde die Umgestaltung des Hackelberges in Oschersleben eingeläutet. Die Freifläche in der Innenstadt mit Parkflächen und einem Spielplatz auf Schottergrund soll grüner und freundlicher werden. Begonnen wurde das Projekt mit dem Pflanzen von sechs chinesischen Wildbirnenbäumen.

Die neuen Geräte für einen Spielplatz-Parcours seien bereits bestellt und sollen bis spätestens Anfang Juni eintreffen, so Gunnar Wendt vom Oschersleber Tiefbauamt. Dazu gehören unter anderem eine Niedrigseil- und eine Balancierstrecke sowie ein Balancierseil und eine Hängemattenschaukel. Bis diese eintreffen, sollen die vorhandenen Spielgeräte, bestehend aus Rutsche und Klettergerüst, für Familien und ihre Kinder jedoch weiter nutzbar bleiben. „Wir wollen weg von den plastikbasierten Geräten, darum wird der neue Parcours hauptsächlich aus Holzelementen bestehen“, so Benjamin Kanngießer, Bürgermeister der Stadt Oschersleben. Zudem habe man sich für einen Spielplatz als Parcours entschieden, um die motorischen Fähigkeiten von Kindern besser zu fördern. Der Parcours wird über Rollrasen aufgebaut, weil sich Schotter am neuen Stellplatz nicht eignet, sagt Gunnar Wendt. Laut einem aktuellen Lageplan wird sich der Spielplatz künftig an anderer Stelle befinden – nämlich nördlich des Weges, der quer über den Hackelberg führt. Die alten Spielgeräte sollen entsorgt beziehungsweise auf den Bauhof gebracht werden. Fünf neue Bänke und vier neue Papierkörbe werden laut Plan ebenfalls am Hackelberg aufgestellt.

Weg von Plastik hin zu Holzelementen

„Von den Parkflächen neben dem jetzigen Spielplatz wollen wir uns ebenfalls trennen“, sagt Kanngießer. Diese würden nicht ins Bild passen. Aus dem aktuellen Spielplatz und der direkt daneben angrenzenden Parkfläche soll ein multifunktioneller Platz werden, der für Veranstaltungen genutzt werden kann, beispielsweise für den „Tag der Regionen“ oder das Stadtfest, so der Oschersleber Bürgermeister. Weiter seien dort Angebote zum Verweilen für alle Generationen geplant. Der Multifunktionsplatz solle möglichst barrierefrei erreichbar sein.

Die Entfernung der Parkplätze sei laut Kanngießer Teil des zweiten Bauabschnittes. Dieser soll zum größten Teil über Fördermittel aus dem integrierten Stadtentwicklungskonzept (ISEK) finanziert werden und ist von deren Bewilligung abhängig. Beantragt wurden 186 000 Euro. Die Stadt Oschersleben beteiligt sich an dem Bauvorhaben mit 93 400 Euro. Die Gesamtkosten für die Umgestaltung des Hackelberges werden mit rund 280 000 Euro veranschlagt.

Neuer Platz als Anziehungspunkt

Von der Neugestaltung des Hackelberges verspricht sich Kanngießer eine enorme Aufwertung der Innenstadt. Der Platz sei sehr stark frequentiert, weil er zwischen den nahe gelegenen Einkaufsmöglichkeiten der Innenstadt und den dafür genutzten Parkmöglichkeiten liegt. „Die umgestaltete Fläche mit dem Spielplatz-Parcours für Kinder sowie neuen Sitzmöglichkeiten soll zum Verweilen einladen“, sagte der Oschersleber Bürgermeister während der symbolische Spatenstich für das Bauprojekt im Beisein von Gunnar Wendt, Landschaftsplaner Rainer Brokof und Michael Beuke vom Baubetrieb Hornhausen gesetzt wurde.

Neben den sechs Birnenbäumen, die entlang der Grünfläche gepflanzt wurden, wo der neue Spielplatz entstehen soll, sind eine bisher unbekannte Zahl weiterer Bäume geplant um die Fläche möglichst zu begrünen.