Christiane Klare ist neue stellvertretende Bürgermeisterin von Oschersleben

Oschersleben - Das eine Bürgermeisterin oder ein Bürgermeister eine allgemeine Vertreterin oder eben einen Vertreter braucht, das schreibt das Kommunalverfassungsgesetz so vor. Das gilt natürlich auch für Oscherslebens Bürgermeister Benjamin Kanngießer, der seit dem 27. Juni 2015 im Amt ist und im kommenden Jahr auch wieder für diesen Posten kandidieren will. Sein bisheriger allgemeiner Vertreter war Steffen Czerwienski, Mitarbeiter der Oschersleber Stadtverwaltung. Der hatte den Fachbereich 3, unter anderem zuständig in Bauangelegenheiten und Umweltfragen unter sich, ist allerdings schon im Juni diesen Jahres auf eigenen Wunsch aus der Stadtverwaltung ausgeschieden, womit der Posten des amtlichen Stellvertreters von Kanngießer seitdem unbesetzt war.