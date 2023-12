Menschen aus Sachsen-Anhalt leiden besonders häufig an chronischen Schmerzen. In der Bördeklinik Neindorf werden sie behandelt. Mehrere Faktoren spielen dabei eine wichtige Rolle.

Chronische Schmerzen: Was bei einer Schmerztherapie in der Bördeklinik Neindorf passiert

Oberärztin Martina Ziegler-Eschweiler (Mitte) bei der Schmerztherapie mit Patienten in der Bördeklinik Neindorf.

Neindorf - In Deutschland leiden rund 12 Millionen Menschen an chronischen Schmerzen. Gerade in Sachsen-Anhalt gibt es besonders viele Schmerzpatienten. Deren Anzahl bewegt sich etwa 25 Prozent oberhalb des Bundesschnitts. Konkret sind das 711 Betroffene je 10.000 Einwohner. Das geht aus Zahlen des Morbiditäts- und Sozialatlasses der Krankenkasse Barmer hervor, der Ende November veröffentlicht wurde.