Nie wurde in Oschersleben mehr über das Arbeiten von zu Hause gesprochen als seit Beginn der Corona-Pandemie.

Oschersleben l Arbeitgeber sind verpflichtet, Homeoffice anzubieten, soweit keine zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen – so heißt es in der bundesweit geltenden Corona-Arbeitsschutzverordnung, die Ende Januar in Kraft getreten ist. Für viele Unternehmen ist das aber immer noch eine Herausforderung. Die Volksstimme hat sich in einigen Oschersleber Einrichtungen umgehört, wie die Heimarbeit dort umgesetzt wird.



Alle Mitarbeiter der Bewos Wobau GmbH in Oschersleben können im Homeoffice arbeiten, teilt Bewos-Geschäftsführer Thomas Harborth mit. „Wir haben ein rotierendes System errichtet mit Dienstplänen, um den Vorortservice zu gewährleisten“, so Harborth. Die Wohnungsbaugesellschaft verfüge über die nötige technische Infrastruktur, so dass alle Mitarbeiter zu Hause ebenso wie von ihrem Arbeitsplatz aus arbeiten können. Vor der Pandemie habe es nur für die Führungskräfte die Möglichkeit der Heimarbeit gegeben. „Anfang letzten Jahres haben wir unsere Hard- und Software so verbessert, dass die dadurch entstandene Infrastruktur für die Zukunft bereit ist“, so der Geschäftsführer weiter. Auch nach der Pandemie sollen alle Bewos-Mitarbeiter die Möglichkeit haben, weiterhin von zu Hause zu arbeiten, sagt Harboth.



Auch die Stadtverwaltung in Oschersleben hat laut Pressesprecher Mathias Schulte im Rahmen der Corona-Krise die Möglichkeiten zur Heimarbeit zusätzlich für die Mitarbeiter erweitert. Wie viele von zu Hause aus arbeiten, sei schwer zu sagen. „Die Zahl schwankt, da die Erreichbarkeit der Sachgebiete für die Bürger aufrecht erhalten werden muss“, so Schulte.



Bewos und Stadt sind digital gut aufgestellt

Grundsätzlich seien die technischen Voraussetzungen gegeben, eine gewisse Koordination und Absprache aber dennoch erforderlich. Zudem helfe der Netzausbau ungemein, damit die Serveranbindungen verzugsfrei gewährleistet bleiben. Mit Beginn der Pandemie hätten mehr Mitarbeiter Interesse für Homoffice-Lösungen bekundet. „An diese Bedürfnisse haben wir uns auch technisch anpassen müssen“, sagt der Pressesprecher der Stadt. Heimarbeit solle auch nach der Pandemie weiter für die Mitarbeiter der Stadtverwaltung angeboten werden. Die Erreichbarkeit für die Bürger sei aktuell nur begrenzt mit Termin möglich, damit die Abstandsregelungen eingehalten werden können. Sobald ein normaler Publikumsverkehr wieder möglich ist, wolle die Stadtverwaltung die Terminvergabe weiter beibehalten, „jedoch wird die Frequenz dann sicher wieder etwas höher“, sagt Schulte. Danach würden sich Möglichkeiten für Homeoffice-Angebote ausrichten.



Vinny Zielske, Geschäftsführerin des Trink- und Abwasserverbandes Börde (TAV) berichtet, dass mehr als die Hälfte der etwa 80 Mitarbeiter, zuzüglich Lehrlinge, im gewerblichen Bereich tätig sind. Sie kontrollieren also die Anlagen der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung, pflegen, warten und reparieren und können daher aufgrund ihres Tätigkeitsfeldes nicht von zu Hause aus arbeiten. Durch den Neubau des Verwaltungsgebäudes vor zehn Jahren gebe es für die 37 Mitarbeiter, die dort arbeiten, ausreichend Platz. „Viele Kollegen haben Einzelzimmer. Die Arbeitsabläufe sind so organisiert, dass ein Arbeiten von zu Hause unwirtschaftlich ist“, so die Geschäftsführerin.



Beispielsweise könnten die Standrohre nicht von zu Hause ausgegeben werden. Die Anträge für neue Hausanschlüsse, die Bauleitung oder die Finanzbuchhaltung seien ebenfalls nicht für das Arbeiten von zu Hause aus geeignet. „Auch wenn der Kundenverkehr reduziert ist, gibt es immer noch Vorgänge, die direkt mit dem Kunden abgewickelt werden“, sagt Vinny Zielske. Doch die Digitalisierung sei auch nicht am TAV vorbei gegangen. Beratungen würden zunehmend digital durchgeführt und Videokonferenzen intern bei Teambesprechungen eingesetzt. Wenn die Kinderbetreuung wegen der Pandemie nicht gesichert war, habe der TAV für diese Notfälle für einen begrenzten Zeitraum ein Arbeiten von zu Hause ermöglicht.



Beim DRK-Kreisverband Börde gebe es in der Verwaltung vereinzelt die Möglichkeit, zeitweilig im Homeoffice zu arbeiten, beispielsweise im Controlling und in der Projektentwicklung. „Dennoch ist es eher schwierig“, sagt der Vorstandsvorsitzende Ralf Kürbis. Als sozialer Dienstleister bestehe aufgrund der Arbeitsbereiche keine wirkliche Option von Zuhause aus zu arbeiten. Der DRK führe fast ausschließlich Betreuungs- sowie Pflegetätigkeiten aus und müsse für die ihm anvertrauten Menschen vor Ort sein, wie beispielsweise im Betreuungszentrum „Am Wiesenpark“ oder im Familienzentrum in Oschersleben.



Das Homeoffice lasse sich in den Pflegeeinrichtungen, im Rettungsdienst, in der ambulanten Pflege, in den Kindertagesstätten sowie in den sozialpädagogischen, betreuungsrelevanten Bereichen nicht einrichten. Deshalb werde laut Kürbis beim DRK-Kreisverband Börde weiterhin auf die aktuellen Corona-Arbeitsschutzvorschriften geachtet, wie die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sowie die Verfügbarkeit von mindestens zehn Quadratmetern je Arbeitsplatz, das Tragen von medizinischen Masken in unseren Einrichtungen sowie die regelmäßige Desinfektion der Arbeitsplätze und Arbeitsmittel.



Tätigkeitsfelder beim DRK und TAV kaum geeignet

Bleibt festzuhalten, dass in den Branchen, in denen die Tätigkeitsfelder das Arbeiten von zu Hause zulassen, auch die digitale Infrastruktur geschaffen wird und wurde, um den Mitarbeitern das Homeoffice zu ermöglichen. Ganz von der Präsenz abrücken kann aber niemand. Der Vorort-Service für die Bürger wird weiterhin nicht durch digitale Angebote ersetzt. Überhaupt keine Möglichkeiten diese zu ersetzten besteht vor allen Dingen in den Bereichen Betreuung und Pflege, wo der persönliche Kontakt essenziell ist. Ebenso dort wo Infrastrukturen aufrecht erhalten werden, durch ständige Wartungs-, Bau- und Reparaturmaßnahme, wie beim TAV, kommt das Arbeiten von zu Hause nicht in Frage. Schließlich betreffen diese Strukturen alle Haushalte und damit auch alle Bürger.