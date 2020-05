Schritt für Schritt nimmt das öffentliche Leben in Oschersleben wieder Fahrt auf.

Oschersleben l Mit Schwung die Rutsche runter sausen, die größte Sandburg bauen und auf dem Klettergerüst so hoch klettern, wie es nur geht: Das ist nun wieder möglich, denn seit Freitag sind die Spielplätze in Oschersleben wieder geöffnet. Das sorgt nicht nur bei den Kids für ein breites Lächeln, sondern ist auch für die Eltern eine Riesenerleichterung.

„Es wurde allerhöchste Zeit“, sagt Julia Lahm aus Oschersleben, die mit ihrer zweijährigen Tochter Liz den Spielplatz im Wiesenpark besucht. Die Mutter ist froh, dass sich Tochter Liz nun wieder auf dem Spielplatz austoben kann. „Zuhause im Garten ist es was anderes als hier“, sagt sie. Eigentlich wollte sie gemeinsam mit ihrer Freundin und den Kindern den Tieren im Wiesengehege einen Besuch abstatten. Auf dem Rückweg kamen sie zufällig vorbei, als gerade das rot-weiße Absperrband entfernt wurde. Da gab es für die Kinder kein Halten mehr. „Seit Wochen mache ich einen großen Bogen um Spielplätze“, sagt Julia Lahm. Es sei schwierig, einer bald Zweijährigen zu erklären, dass sie nicht auf die Schaukel dürfe. Noch ist auf dem Spielplatz nicht viel los. Bedenken hat die junge Mutter nicht.

Hygiene-Regeln einhalten

Wichtig ist überall, dass die gängigen Hygiene-Regeln eingehalten werden. Auch muss auf den Spielplätzen Abstand gehalten werden. Am Freitag, 8. Mai, wichen Flatterband und Verbotsschilder und die Kinder kehrten nach sieben Wochen wieder auf die Spielplätze zurück.

Künftig mit Termin ins Rathaus

Seit mehr als sieben Wochen sind die Türen des Rathauses aufgrund der Corona-Pandemie für den laufenden Besucherverkehr geschlossen. Bei vorheriger telefonischer Anmeldung beim zuständigen Sachbearbeiter können ab Dienstag, 12. Mai, notwendige Behördengänge wieder getätigt werden.

Um die bislang erfolgreiche Eindämmung weiter zu gewährleisten, wird der Zugang zu den Verwaltungsgebäuden auch zukünftig auf das erforderliche Maß begrenzt, heißt es aus dem Rathaus. Das bedeutet, dass alle Anliegen, die ohne persönliches Erscheinen erledigt werden können, weiter ohne Besuch in der Stadtverwaltung bearbeitet werden, teilt Stadtsprecher Mathias Schulte mit. Auch sollen man, sofern möglich, nur allein oder allenfalls mit einer zwingend erforderlichen Begleitperson erscheinen. Desweiteren werden die Besucher zur Benutzung des am Eingang bereitgestellten Desinfektionsmittels aufgefordert. Auch sei während des Aufenthalts das Tragen einer textilen Barriere im Sinne eines Mund-Nasen-Schutzes Pflicht, so der Sprecher.

Passbilder mitbringen

Für Termine beim Einwohnermeldewesen weist der Rathaussprecher darauf hin, dass derzeit keine Passbilder erstellt werden können und diese mitzubringen seien.

Ab Montag, 11. Mai werden den Vereinen wieder die Außensportanlagen zur Nutzung zur Verfügung gestellt, teilt Rathaussprecher Schulte weiter mit. Demnach sollen die Vereine Nutzungszeiträume beantragen und bekommen dann Zeiten zugewiesen. Die Auflagen sind streng, die Corona-Pandemie ist nicht vorbei.

Der Mindestabstand von 1,50 Meter muss gewahrt bleiben, die Toiletten und Waschbecken müssen verfügbar sein, Duschen und Umkleiden geschlossen bleiben. Fraglich ist, welche Vereine unter den genannten Auflagen ihren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können.

Lauftext