Oschersleben l Auf diese Lockerung haben nicht nur Frauen sehnsüchtig gewartet. Auch viele Männer haben dem Friseurtermin nach sechs Wochen geschlossener Salons entgegen gefiebert: Ab Montag dürfen Friseursalons nach mehrwöchiger Zwangspause in der Corona-Krise wieder öffnen.

Viele haben schon einen Termin vereinbart, sagt Ralf Müller, der seit fast 30 Jahren Friseur in Oschersleben ist. Die Kunden, die vor der Schließung bereits einen Termin hatten, stehen jetzt als erste im Auftragsbuch. Ab Montag wird er mit seinen Mitarbeitern in seinen beiden Salons in Oschersleben und Magdeburg wieder waschen, schneiden, färben und föhnen. Wie alle Friseure bereitet er sich auf ein ganz anderes Arbeiten als bisher vor.

Damit sich dort möglichst niemand mit dem Virus ansteckt, gelten aber einige Vorgaben. Einen Kaffee trinken und nebenher eine Zeitschrift lesen, während man die Haare trocknen lässt? Das gehört erst einmal der Vergangenheit an. Der Friseurbesuch wird nicht mehr so sein wie gewohnt. Gemeinsam mit seinem Team hat er einen strikten Ablaufplan erarbeitet. „Der Kunde wird abgeholt und zu seinem frisch desinfizierten Platz gebracht“, sagt Müller. Statt bisher 20 Umhängen habe er jetzt 60 Frisierumhänge plus noch einige Einwegumhänge, die beispielsweise beim Färben zum Einsatz kommen.

Neustart nur unter strengen Auflagen

Verpflichtend ist nun nicht nur der Mund-Nasen-Schutz für Kunden und Mitarbeiter, sondern auch ausreichend Abstand muss zwischen den Kunden sichergestellt werden. Dafür hat Müller noch einmal 300 Masken bestellt. Dienstleistungen wie Wimpernfärben, Rasieren oder Bartpflege sind vorerst nicht erlaubt. Eine Desinfektionsstrecke wurde installiert. In fünf verschiedenen Behältern wird das Arbeitswerkzeug desinfiziert. Benutzte Scheren, Kämme, Bürsten sowie Schneideaufsätze kommen nach jedem Kunden in ein Desinfektionsbad, sagt Müller. Sogar der Föhn werde desinfiziert. Zwischen den Waschplätzen hat Müller Trennwände aus Glas installiert. Weitere habe er bestellt.

Um den nötigen Abstand im Friseursalon einzuhalten, hat Ralf Müller jetzt weniger Arbeitsplätze als bisher. Auf jedem zweiten Bedienplatz steht ein Aufsteller mit dem Hinweis: Bitte diesen Platz frei halten. Etwa 20 Kunden können sich in seinem Salon jetzt gleichzeitig aufhalten.

In Oschersleben und Magdeburg betreibt Müller zwei Salons mit 15 Mitarbeitern sowie Kosmetikstudio. Wie die anderen Friseure hat er seit dem 23. März geschlossen. Seine Mitarbeiter musste er in Kurzarbeit schicken. Von Montag an werden sie wieder alle Hände voll zu tun haben. Bis zu sechs oder acht Wochen reichten die Termine in den Büchern. Um trotzdem für so viele seiner Kunden wie möglich da zu sein, hat er seine Öffnungszeiten verlängert.

Kinderbetreuung stellt Mitarbeiter vor Proble

Neben der Ausstattung und Organisation innerhalb seines Friseursalon sieht Müller sich mit einem weiteren Problem konfrontiert: Die Kinderbetreuung seiner Mitarbeiterinnen.

„Mindestens zwei meiner Friseurinnen brauchen für ihre Kinder eine Notbetreuung und wurden schlichtweg abgelehnt“, sagt Müller. Nach der aktuellen Landesverordnung hätten sie keinen Anspruch darauf. An das Handwerk sei bislang nicht gedacht. Das stößt bei dem 57-jährigen Friseur auf Unverständnis. Er hoffe, dass die Stadt hier eine Lösung finde und das möglichst bald. Vor allem auch im Interesse seiner Mitarbeiterinnen, die wieder auf ein geregeltes monatliches Einkommen hoffen.

Der Verband Deutscher Friseurunternehmen warnte in dieser Woche bereits, dass die Kunden künftig tiefer in die Tasche greifen müssen. Grund dafür ist einerseits der zeitliche Mehraufwand durch den neuen Schutzstandard. Andererseits müssen die Friseure auch mehr Geld für die Schutzausrüstung wie Einmalhandschuhe, Masken und Desinfektionsmittel bezahlen. Der Verband Deutscher Friseurunternehmen ging von ein bis zwei Euro Verteuerung pro Haarschnitt aus.

„Wenn wir die Preise nur um zwei Euro erhöhen, können wir in ein paar Wochen schließen“, ist sich Ralf Müller sicher. Lieber wolle er den Kunden in ein paar Wochen verkünden, dass er die Preise in seinem Salon in der Hornhäuser Straße wieder um ein, zwei Euro senken könne. „Wenn wir allein die Mehrausgaben der Schutzausrüstung und Desinfektionsmittel kalkulieren, kann das mit ein bis zwei Euro nicht hinkommen“, sagt Ralf Müller. Darin seien die Neuanschaffungen für Trennwände, Umhänge sowie die verlängerten Arbeitszeiten nicht inbegriffen. „Wir müssen eher mit fünf bis zehn Euro pro Haarschnitt mehr rechnen“, sagt der 57-jährige Friseur. Er hat für jeden Kunden ein Safety Pack erstellt, welches mit 8,50 Euro kalkuliert wird.