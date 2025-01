Die Sanierung der Kindertagesstätte in Wulferstedt steht im Raum. Anderseits kann noch kein Termin für die umfassenden Bauarbeiten genannt werden. Doch Arbeiten am Dachstuhl sind zwingend jetzt erforderlich.

Vor der Grundsanierung der Kita Wulferstedt muss der Dachstuhl not gesichert werden.

Wulferstedt. - Der Bauausschuss der Gemeinde Am Großen Bruch hat sich mit der Notsicherung des Dachstuhls in der Kita „Spatzennest“ in Wulferstedt befasst.